РоSSийская агрессия убедила украинцев в необходимости вступления в НАТО, - Хомчак

Вооруженные Силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы.

РоSSийская агрессия убедила украинцев в необходимости вступления в НАТО, - Хомчак
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак
Фото: capital.ua

РоSSийская агрессия убедила украинцев в необходимости вступления в Североатлантический альянс.

Об этом говорится в заявлении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака, обнародованном на его Facebook-странице.

"Мир после Второй мировой войны желал мира и стабильности. Именно с этой целью 4 апреля 1949 года создан военно-политический блок - Организация Североатлантического договора. В феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. РоSSийская Федерация временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и развязала кровавую войну. Это не только объединило украинцев в сопротивлении коварному захватчику, но и убедило в необходимости вступления в Североатлантический альянс", - отметил он.

Он отметил, что сегодня Вооруженные Силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы. "Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера по расширенным возможностям. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", - добавил Хомчак.

Основными направлениями взаимодействия является активизация военного диалога на стратегическом уровне, сотрудничество с Альянсом в Черноморском регионе, интенсификация коллективных мероприятий подготовки войск (сил), в том числе участие в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора, обмен информацией, а также расширение представительства в многонациональных органах военного управления НАТО.

В 2021 году военнослужащие Вооруженных Сил Украины примут участие в пятнадцати многонациональных учениях за пределами страны и девяти - на нашей территории. "Мы продолжаем участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово и Афганистане, также рассматривается вопрос присоединения к операциям (миссиям) в Ираке и "Морской охранник" в Средиземном море", - говорится в заявлении.

"Введение нашего государства в НАТО укрепит не только Украину - он так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности. Поздравляю партнеров с годовщиной создания Альянса и желаю, чтобы мир и стабильность во всем мире были восстановлены", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 4 апреля 1949 года США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия подписали в Вашингтоне Североатлантический договор (поэтому его часто называют Вашингтонским договором) и, таким образом, образовали Организацию Североатлантического договора (NATO - North Atlantic Treaty Organisation), которую также называют Североатлантическим альянсом. Каждое из государств присоединилась к нему добровольно после публичного обсуждения и внутренней парламентской процедуры.

Всего членами Североатлантического альянса являются 30 стран, пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнерства.

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