Зеленский с женой посетят завтра Катар

Зеленский проведет переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Зеленский с женой посетят завтра Катар
Елена и Владимир Зеленские
Фото: instagram

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Владимир Зеленский проведет переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани. Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в прошлом году в мае.

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