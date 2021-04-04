Болгария выбирает новый парламент

Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7 тыс. кандидатов.

В воскресенье, 4 апреля, в Болгарии продолжаются выборы в народное собрание – парламент.

Об этом пишет interfax.com.ua.

"В 07:00 по местному времени в стране открылись 12 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20:00. В выборах имеют право принять участие 6,7 млн избирателей", - говорится в сообщении.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Парламент Болгарии является однопалатным, выборы проводятся раз в четыре года.

В этом году они проходят на волне критики премьер-министра Бойко Борисова, председателя партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которого обвиняют в неспособности ликвидировать взяточничество и бедность, перестроить судебную систему.

4% -й барьер, согласно прогнозам, могут преодолеть 7 партий. Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7 тыс. кандидатов.