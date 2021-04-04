Болгария выбирает новый парламент

Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7 тыс. кандидатов.

В воскресенье, 4 апреля, в Болгарии продолжаются выборы в народное собрание – парламент.

Об этом пишет interfax.com.ua.

"В 07:00 по местному времени в стране открылись 12 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20:00. В выборах имеют право принять участие 6,7 млн избирателей", - говорится в сообщении.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Парламент Болгарии является однопалатным, выборы проводятся раз в четыре года.

В этом году они проходят на волне критики премьер-министра Бойко Борисова, председателя партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которого обвиняют в неспособности ликвидировать взяточничество и бедность, перестроить судебную систему.

4% -й барьер, согласно прогнозам, могут преодолеть 7 партий. Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7 тыс. кандидатов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве похитили и убили добровольца Александра МандичаВ Киеве похитили и убили добровольца Александра Мандича
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Блок рекламы


Похожие новости
Члены Европарламента призвали РФ остановить стягивание войск к границам УкраиныЧлены Европарламента призвали РФ остановить стягивание войск к границам Украины
Во вторник парламент проведет три внеочередных заседанияВо вторник парламент проведет три внеочередных заседания
Глава НАПК составил новый протокол на Тупицкого о конфликте интересовГлава НАПК составил новый протокол на Тупицкого о конфликте интересов
Конституционный суд Португалии отклонил принятый парламентом закон об эвтаназииКонституционный суд Португалии отклонил принятый парламентом закон об эвтаназии
Болгария объявила десятидневный локдаун с понедельникаБолгария объявила десятидневный локдаун с понедельника
СБУ провела обыски в парламенте, правительстве, МИД и СНБО в связи с "харьковскими соглашениями"СБУ провела обыски в парламенте, правительстве, МИД и СНБО в связи с "харьковскими соглашениями"
Закон об электронных трудовых книжках опубликовали в парламентской газете "Голос Украины"Закон об электронных трудовых книжках опубликовали в парламентской газете "Голос Украины"
"Слуга народа" остается лидером в парламентском рейтинге партий, - соцопрос"Слуга народа" остается лидером в парламентском рейтинге партий, - соцопрос
Умер глава парламентской группы Эстония-Украина Йоханнес КертУмер глава парламентской группы Эстония-Украина Йоханнес Керт
Минюст утвердил новый перечень животных, которых занесут в Красную книгу УкраиныМинюст утвердил новый перечень животных, которых занесут в Красную книгу Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости