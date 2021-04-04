Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду, - ЦИК

Кандидат от "Слуги народа", спортсмен Василий Вирастюк победил на промежуточных выборах в парламент по 87 округу на Ивано-Франковщине. Такие данные подсчета 100% протоколов обнародовала ЦИК.

Вирастюк набрал 31,25% (15 076 голосов). На втором месте - бывший директор "Буковеля" и дважды экс-нардеп Александр Шевченко. Разрыв с Вирастюком составляет менее тысячи голосов (14 327).

На третьем месте - представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%, 13 927 голосов).

Фото: ЦИК

Подсчет голосов сопровождался заявлениями о фальсификациях, а на пяти участках выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, на всех из них голосование признали недействительным. Результаты на этих участках свидетельствовали о большинстве голосов за Шевченко, но часть бюллетеней исчезла. Согласно закону, если голосование на участке признается недействительным, то на нем не засчитываются все голоса всех кандидатов.

Напомним, довыборы на 87 округе были объявлены в связи с тем, что нардеп "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия после избрания мэром Надворной.

Официального победителя на 50 округе определили быстрее, а вот лидеры голосования по 87-му округу менялись чуть ли не каждый час.

В воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Утром мэр Ивано-Франковска Марцинкив обнародовал данные параллельного подсчета голосов, согласно которому Шевченко побеждал, Вирастюк был на втором месте с разрывом примерно в 160 голосов, а Кошулинский - на третьем.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. О лидировании своего кандидата сообщила и партия "Слуга народа". Подсчет голосов от вторника и до ночи четверга "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Председатель политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый голова".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на изменение председателя ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинил Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Ночью ОИК объявила перерыв, подсчет восстановили около 12:00. Наконец досчитали голоса только в ночь на 4 апреля.