Оккупанты стреляли у Авдеевки и Водяного

За прошедшие сутки, 3 апреля, в районе боевых действий на Донбассе было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Пески роSSийские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ .

"По состоянию на 07:00 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны роSSийско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 3 апреля, украинский военный подорвался возле Шумов. Военнослужащий Объединенных сил получил несовместимые с жизнью травмы.