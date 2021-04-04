В Иордании задержали бывшего кронпринца из-за подозрений в государственном перевороте

Президент Украины выразил поддержку действующему королю Абдалле II.

В Иордании задержали бывшего кронпринца из-за подозрений в государственном перевороте
Фото: ukrinform.ua

В Иордании Принца Хамзеха бин Хусейна, сына покойного короля Хусейна, поместили под домашний арест во дворце в Аммане на фоне расследования о возможном сговоре для свержения с должности его старшего сводного брата, действующего короля Абдаллы II.

Об этом пишет washingtonpost.com со ссылкой на источник в разведке.

Кроме бывшего наследного принца королевства, задержали почти 20 человек, власти назвали их "угрозой стабильности страны".

Среди задержанных - член королевской семьи Шариф Хасан и бывший министр финансов Басс Авадулла.

Хамзеху о задержании сообщили иорданские военные офицеры, которые прибыли в его дом тогда, когда начались другие аресты.

Детали заговора неизвестны, офицер разведки описал план как "хорошо организованный", отметив, что заговорщики, возможно, имели "иностранные контакты".

Известно, что планируются еще новые дополнительные аресты.

Принц Хамзех был наследным принцем Иордании в течение четырех лет, а затем его титул получил Абдалла. Он занимал несколько должностей в монархии, в том числе в армии.

Сам кронпринц опровергает обвинения и заявляет, что его преследуют из-за коррупции среди высокопоставленных чиновников страны.

События в стране уже прокомментировали в Офисе Президента Украины, заявив о полной поддержке Короля Абдаллы. "Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

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