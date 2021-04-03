Более 100 таможенников отстранили от работы после решения СНБО

Они могут быть причастны к коррупции.

Более ста работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, отстранены от исполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

"Сейчас, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", - говорится в сообщении.

Так, сегодня в территориальных органах отстранены: на Одесской таможне - 22 работника, Закарпатской - 23 работника, Киевской - 8 работников, Волынской - 23 работника, Галицкой - 46 работников, Буковинской - 3 работника.

Напомним, вчера Совет нацбезопасности и обороны впервые в истории ввел персональные санкции против "топ-десятки" украинских контрабандистов. Санкции ввели и по 68 связанным с ними компаниям.