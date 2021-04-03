Шевченко обнародовал видео с фальсификациями выборов на 87 ОИК

На участке в Маняве членами комиссии задокументировано исчезновения 45 голосов.

Кандидат в народные депутаты от "За будущее" Александр Шевченко заявил, что окружная избирательная комиссия фальсифицирует волеизъявление людей и ворует его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду по 87-му избирательному округу.

Сегодня Александр Шевченко на своей странице в Facebook опубликовал видео, которое, по его словам, свидетельствует о фальсификации.

"Мы получили видео, которое гласит, что на участке № 260025 в Маняве четко видно и задокументировано членами комиссии 150 голосов за Александра Шевченко. А уже следующее видео - прямой эфир с ОИК. Шевченко - 105. Где справедливость и правда?" - написал он.

Кандидат в нардепы добавил, что бюллетени были переданы на хранение в ОИК, где лежали без присмотра и охраны пять суток. При пересчете оказалось, что бюллетеней осталось 105.

"Да, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко", - утверждает он.

По словам Шевченко, аналогичные кражи зафиксированы в документации и по другим участкам, а общее количество пропавших бюллетеней - около 300. Кандидат утверждает, что этого якобы достаточно для фальсификации в пользу его соперника от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Напомним, что подсчет голосов после выборов 28 марта на 87 ОИК продолжается. По данным 94,01% подсчитанных бюллетеней, пока с результатом в 31,5% побеждает Вирастюк. Шевченко отстает от него на менее, чем на 1000 голосов.

В целом уже на пяти участках выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, на четырех голосование признали недействительным.

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