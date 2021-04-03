Украинский военный подорвался у Шумов

Военнослужащий Объединенных сил получил несовместимые с жизнью травмы.

Украинский военный подорвался у Шумов
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Сегодня, 3 апреля, неподалеку от поселка Шумы Донецкой области погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.

Пресс-центр ООС сообщает, что произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого военный получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

В пресс-центре отметили, что роSSийско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этого периода, 3 апреля, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

В частности, неподалеку Песков роSSийские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, боевики совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в штабе.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранения получили двое украинских воинов и один мирный житель.

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