Судью-беглеца Чауса похитили в Молдове

В столице Молдовы Кишиневе похитили украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Об этом 3 апреля рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан. Информацию подтвердили в полиции Кишинева, информирует молдавское издание newsmaker.

По словам адвоката, группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева.

"Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто владеет информацией об этом, сообщить полиции", - призвал адвокат, добавив, что то, что случилось, заставляет его "сомневаться в способности государства защищать".

Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Статьи подтвердила факт похищения.

"Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию известили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело", - рассказала она.

Напомним, что судью-беглеца Чауса 28 февраля 2017 года задержали в Молдавии по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.