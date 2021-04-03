В Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и Беларусью

Курсанты сдали зачеты по управлению квадрокоптерами DJI Phantom 4 и DJI Mavic 2 Enterprise Dual.

На Черкащині підготували операторів дронів, які будуть охороняти кордон з Росією та Білоруссю на ділянці Чернігівського загону.

Про це йдеться на сайті МВС.

Курсанти з Чернігівщини успішно здали заліки з керування квадрокоптерами DJI Phantom 4 та DJI Mavic 2 Enterprise Dual.

Фото: сайт МВС

Фото: сайт МВС

Під час навчання у Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України оператори БПЛА вчилися “літати” та виявляти за допомогою дронів ознаки протиправної діяльності на місцевості.

Під час навчально-тренувальних польотів вони за допомогою безпілотників обстежували визначені райони, шукали та супроводжували учбових порушників.

Нагадаємо, торік конструкторське бюро "Луч" 6 листопада представило макет розвідувально-ударного безпілотного літального апарата "Сокіл-300". Комплекс призначений для ведення розвідки та завдавання ударів на оперативну та тактичну глибину противника.

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