В Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и Беларусью
Курсанты сдали зачеты по управлению квадрокоптерами DJI Phantom 4 и DJI Mavic 2 Enterprise Dual.
На Черкащині підготували операторів дронів, які будуть охороняти кордон з Росією та Білоруссю на ділянці Чернігівського загону.
Про це йдеться на сайті МВС.
Курсанти з Чернігівщини успішно здали заліки з керування квадрокоптерами DJI Phantom 4 та DJI Mavic 2 Enterprise Dual.
Під час навчання у Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України оператори БПЛА вчилися “літати” та виявляти за допомогою дронів ознаки протиправної діяльності на місцевості.
Під час навчально-тренувальних польотів вони за допомогою безпілотників обстежували визначені райони, шукали та супроводжували учбових порушників.
Нагадаємо, торік конструкторське бюро "Луч" 6 листопада представило макет розвідувально-ударного безпілотного літального апарата "Сокіл-300". Комплекс призначений для ведення розвідки та завдавання ударів на оперативну та тактичну глибину противника.