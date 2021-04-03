Германию ждет еще несколько недель жестких карантинных ограничений

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан быть готовыми.

Германию ждет еще несколько недель жестких карантинных ограничений
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: vlast.kz

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал жителей страны быть готовыми к еще нескольким неделям жестких ограничений из-за пандемии коронавируса.

Об этом он заявил в пасхальном телевизионном обращении, пишет Немецкая волна.

"Сейчас мы посреди третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели будут требовать дальнейших трудных ограничений", - заявил Штайнмайер.

Вместе с тем президент Германии призвал всех участвовать в кампании вакцинации от коронавируса, которая набирает обороты. Он также сообщил, что на днях получил первую прививку.

С начала пандемии в Германии зарегистрировали более 2,8 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Умерли около 76,9 тысячи инфицированных.

В последние недели количество зарегистрированных новых случаев заражения снова растет. Недельный показатель новых инфекций в пересчете на 100 тысяч человек составляет более 131.

Тем не менее, во многих регионах страны пока действует смягченный локдаун, введенный в начале марта. В частности, по предварительной записи можно посетить магазины и музеи.

Напомним, со вторника, 30 марта, в Германии ввели новое требование в отношении всех авиапассажиров, прибывающих в страну.

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