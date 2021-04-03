Еще на одном участке Прикарпатья голосование на довыборах в Раду признано недействительным, - ОПОРА

ОИК признала недействительным голосование на участке № 260028.

Еще на одном участке Прикарпатья голосование на довыборах в Раду признано недействительным, - ОПОРА
Фото: zik.ua

Окружная избирательная комиссия №87 в Ивано-Франковске признала недействительным голосование на участке № 260028. Также на этом участке обнаружили расхождение в голосах.

Об этом сообщили наблюдатели ОПОРЫ.

"В 10:00 продолжилось заседание ОИК, на котором возобновили повторный подсчет бюллетеней на 20 участках, из которых 19 отправлены на пересчет по решению комиссии и 1 - по решению суда по иску кандидата Василия Вирастюка. Комиссии оставалось пересчитать голоса на 11 участках", - говорится в сообщении.

Первым была участок №260028. После открытия пакета с бюллетенями, который с 31 марта находился в здании ОИК, глава УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, на некоторых пакетах были повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался разорванным, впрочем, при пересчете количество бюллетеней совпало.

Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени с голосами за Александра Шевченко. Члены комиссии предлагали сразу вызвать полицию, однако ее вызвали, когда обнаружили расхождение в голосах.

Во время подсчета голосов за Шевченко члены ОИК насчитали 79 бюллетеней, в то время как в протоколе было указано 172 голоса.

Член ОИК от "Слуги народа" предложил признать недействительным голосование на этом участке, поскольку, по его словам, отсутствовали контрольные талоны, которые бросают в избирательные урны. Их члены УИК не приложили к избирательной документации, а привезли с собой. Кроме того, член комиссии заявил, что наблюдается несоответствие законодательству в вопросе включения 36 избирателей для голосования по месту пребывания.

Это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование.

Отметим, ОИК признала недействительным голосование на избирательном участке № 260025. На этом участке ОИК обнаружила расхождение в голосах за Александра Шевченко. В протоколе было указано 150 голосов, при подсчете выявлено 105.

Также признано недействительным голосование на избирательных участках № 261030 и № 261027.

На избирательном участке № 260536 члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составило 116 бюллетеней.

На участке № 260019 (село Иваниковка) на упаковке с бюллетенями было отмечено 144 голоса, при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней.

На участке № 261030 ОИК насчитала 277 бюллетеней, в то время как в протоколе УИК было указано 377 бюллетеней.

Напомним, кандидат в народные депутаты от партии "За будущее" Александр Шевченко заявил, что окружная избирательная комиссия украла его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе.

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