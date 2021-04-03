В украинской армии зарегистрировали еще 246 случаев ковида
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 35 человек.
За прошедшие сутки, 2 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 246 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 35 человек.
По состоянию на 3 апреля в украинской армии ковидом болеют 2 974 человека.
Всего за время пандемии выздоровели 18 998 человек, летальных случаев - 65.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 945 человек.
Кроме того, с начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 26 645 человек получили первую дозу вакцины, в частности, 2 535 военных медиков.
За минувшие сутки от COVID-19 привиты 1 593 военных.
Напомним, в Украине 2 апреля ковидом заболели более 20 тыс. человек, летальных исходов - 396.