В украинской армии зарегистрировали еще 246 случаев ковида

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 35 человек.

В украинской армии зарегистрировали еще 246 случаев ковида
Фото: slovoidilo.ua

За прошедшие сутки, 2 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 246 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 35 человек.

По состоянию на 3 апреля в украинской армии ковидом болеют 2 974 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 18 998 человек, летальных случаев - 65.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 945 человек.

Кроме того, с начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 26 645 человек получили первую дозу вакцины, в частности, 2 535 военных медиков.

За минувшие сутки от COVID-19 привиты 1 593 военных.

Напомним, в Украине 2 апреля ковидом заболели более 20 тыс. человек, летальных исходов - 396.

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