Кислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницы Одесской области

Фото: eurosolidarity.org

В Вилковскую городскую больницу в Одесской области, где помогают пациентам с постковидным синдромом, доставили кислородные концентраторы от Фонда Петра Порошенко.

В этой больнице преобладают пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус. Очень часто у них наблюдается выраженная кислородная недостаточность, а жизненно необходимых кислородных концентраторов не хватает, заявили в пресс-службе партии "Евросолидарность".

"Мы надеемся на благотворительные организации, так как финансовой помощи как таковой у нас не ощущается, - отметила врач приемного диагностического отделения Людмила Каламурза. - Этот концентратор очень нужен для лечения людей с постковидним синдромом, для лечения кардиологических больных и пациентов с хроническими заболеваниями легких. Концентратор эффективно повышает показатели кислородного насыщения крови и спасет не одну жизнь».

Кроме этого, кислородные концентраторы от фонда доставили в Татарбунарский медицинский центр, где фиксируют существенный рост больных ковидом.

"Этот концентратор мы просили и будем использовать его на амбулаторном этапе. Для тех пациентов, которые из-за большой очереди, большой загруженности стационара не смогли попасть на стационарное лечение, но в кислородной терапии нуждаются. Раньше у нас такого аппарата не было, это первый, который будет в учреждении", - отметила и.о. гендиректора Татарбунарского медицинского центра Светлана Стогний.

Фото: eurosolidarity.org

В Сарате, куда тоже привезли концентратор, врачи говорят о коронавирусе не только как о сухой статистике. О том, какие эта болезнь может нести последствия, знают не понаслышке.

"Иногда, по причине отсутствия кислородного концентратора, жизнь человека обрывается. Я как раз тот человек, который прошел через это. У меня невестка умерла от ковида. Спасибо фонду за кислородный концентратор, потому что он очень нужен. Дай Бог, он спасет не одну жизнь", - говорит и.о. главы врачебной консультативной комиссии Саратской больницы Оксана Долженко.

"Я обратился в Фонд Порошенко с такой просьбой, чтобы они по мере возможностей помогли этому небольшому райцентру, этой больнице. Потому что, вы знаете, помогают прежде всего центру, а в провинции все гораздо сложнее. Поэтому, Слава Богу, сегодня радостно, потому что многие люди получат то, что им необходимо", - отметил депутат Саратского поселкового совета от " ЕС ", настоятель Свято-Покровского храма ПЦУ Владислав Шиман.

Помощь от Фонда Порошенко получают медицинские учреждения по всей стране. Врачи или общественные деятели оставляют на сайте фонда запрос. Благотворители его рассматривают, собирают деньги и привозят аппарат.

"Первые заявки были от четырех больниц. Это три сегодняшние и одна на севере Одесской области. Далее по мере поступления заявок мы будем стараться помогать, будем пытаться собирать деньги. Это деньги, которые дают простые люди и также это личные средства Петра Порошенко, которые он выделяет на благотворительную помощь", - отметил глава фракции "Европейской Солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович.

Фото: eurosolidarity.org

Скорость распространения коронавируса растет каждый день. А Одесская область остается в лидерах по темпам распространения болезни, поэтому эта помощь для общин является крайне важной - говорят врачи.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами с первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас в приоритете Фонда и волонтеров - закупка кислородных концентраторов для больниц по всей стране. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.