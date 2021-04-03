В районе военных действий в Донецкой области обнаружили тайник боевиков
В тайнике были гранаты и запалы к ним, тротиловые шашки, гранатомет и противотанковые мины.
В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области обнаружили схрон боевиков.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
"Силовики Нацгвардии Украины, работники Службы безопасности, Государственной фискальной службы, Нацполиции и военнослужащие Госпогранслужбы в тесном взаимодействии провели оперативно-профилактическую отработку опасных участков Донетчины на линии разграничения", - говорится в сообщении.
После получения боевого приказа военнослужащие должны были осуществить обход особо опасных участков, пообщаться с местным населением и осмотреть места возможных тайнков боевиков.
Во время обыска одного из заброшенных зданий поисковая группа спецназовцев обнаружила опасный тайник.
Там были гранаты (ф1, РГД-5, РГН) и запалы к ним, тротиловые шашки (совокупным весом - почти 9 кг), гранатомет и противотанковые мины.
Обнаруженные боеприпасы переданы взрывотехникам для их дальнейшей утилизации.