В районе военных действий в Донецкой области обнаружили тайник боевиков

В тайнике были гранаты и запалы к ним, тротиловые шашки, гранатомет и противотанковые мины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области обнаружили схрон боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Силовики Нацгвардии Украины, работники Службы безопасности, Государственной фискальной службы, Нацполиции и военнослужащие Госпогранслужбы в тесном взаимодействии провели оперативно-профилактическую отработку опасных участков Донетчины на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ООС

После получения боевого приказа военнослужащие должны были осуществить обход особо опасных участков, пообщаться с местным населением и осмотреть места возможных тайнков боевиков.

Во время обыска одного из заброшенных зданий поисковая группа спецназовцев обнаружила опасный тайник.

Фото: пресс-служба ООС

Фото: пресс-служба ООС

Там были гранаты (ф1, РГД-5, РГН) и запалы к ним, тротиловые шашки (совокупным весом - почти 9 кг), гранатомет и противотанковые мины.

Обнаруженные боеприпасы переданы взрывотехникам для их дальнейшей утилизации.

Фото: пресс-служба ООС