Байден отменил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Ограничительные меры отменяются в отношении главного прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко.

Президент США Джо Байден отменил введенные при президенте Дональде Трампе санкции против сотрудников Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом сообщил Государственный департамент США , пишет Немецкая волна.

В нем отмечается, что ограничительные меры отменяются в отношении главного прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко.

"Кроме того, Государственный департамент отменил распоряжение от 2019 года о визовых ограничениях в отношении некоторых сотрудников МУС", - говорится в сообщении.

В то же время снятие санкций никоим образом не означает отсутствие претензий Вашингтона к работе суда, добавили в Госдепартаменте. "Мы, как и раньше, в корне не согласны с действиями МУС по Афганистану и Палестине", - говорится в пресс-релизе.

Однако в Государственном департаменте США отмечают, что считают более продуктивным ведение диалога с судом по спорным вопросам, а не введение санкций. При этом Вашингтон не является частью Международного уголовного суда, а следовательно не признает его решений.

В марте 2020 года МУС разрешил проведение расследования возможных военных преступлений, совершенных в 2003-2014 годах в Афганистане. Бенсуда намеревалась выяснить, причастны ли к ним боевики радикального движения "Талибан", афганские власти, военные США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

В июне 2020 года Трамп издал указ о разрешении на введение экономических санкций в отношении сотрудников МУС, причастных к этому расследованию.