В Италии начался пасхальный локдаун

Все регионы страны три дня будут в "красной зоне".

В Италии начался пасхальный локдаун
Фото: ЕРА/UPG

В субботу, 3 апреля, Италия ввела трехдневный локдаун, чтобы попытаться предотвратить увеличение количества случаев ковида на Пасху.

Об этом пишет bbc.com.

Все регионы сейчас находятся в "красной зоне", где установлены жесткие ограничения на фоне борьбы страны с третьей волной коронавируса. Ежедневно в Италии сейчас выявляют примерно 20 тыс. новых случаев болезни.

"Неважные передвижения запрещены, но людям разрешено разделить пасхальную трапезу дома с двумя другими взрослыми. Церкви также открыты, но прихожанам предлагают посещать службы в их собственных регионах", - говорится в сообщении.

Второй год Папа Франциск будет провозглашать свое пасхальное послание на пустой площади Святого Петра в Ватикане.

За соблюдением правил локдауна будут следить 70 тыс. полицейских. После праздничных выходных регионы будут оставаться в ограничениях или "оранжевой зоны", или "красной зоны" до конца месяца.

В Италии с начала пандемии ковидом заболели 3 629 000 человек, 110 328 человек умерли.

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