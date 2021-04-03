На должность директора Довженко-центра претендует шесть кандидатов

Коллектив институции выдвинул директора Музея кино Елену Гончарук.

На должность директора Довженко-центра претендует шесть кандидатов
Довженко-центр

Министерство культуры опубликовало документы шести претендентов на должность генерального директора Национального центра Александра Довженко.

"Все заинтересованные лица в течение семи дней со дня опубликования сведений о кандидатах (со 02.04.2021 по 17:00, 08.04.2021) могут подавать предложения и замечания по кандидатурам на электронную почту pyndykivska.yu@mkip.gov.ua (с пометкой «предложения и замечания «Центр Довженко»), которые будут переданы комиссии по конкурсному отбору", - сообщается на сайте министерства.

Так, на должность гендиректора Довженко-центра свои кандидатуры подали:

  1. Тарас Босак - продюсер ( "Правило боя", "Круты 1918", "Соль из Бонневиля", "Я работаю на кладбище" и т.д), заместитель гендиректора Национальной кинематеки Украины, директор ООО "Лайтфокс;
  2. Елена Гончарук - директор Музея кино в Довженко-центре. Как сообщается на странице Центра в фейсбуке, ее кандидатура согласована коллективом.
  3. Алексей Душутин - вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (согласно резюме, на сайте Союза этой информации нет), гражданин Канады, с 2006 по 2012 годы - владелец ОАО "Военно-строительное управление Москвы", с 2012 года - основатель и владелец компании Nous Foundation в Канаде;
  4. Денис Калюжный - директор и соучредитель кино-телекомпании "ЮА плюс";
  5. Ирина Колесник - продюсер, коммерческий директор ООО "КПП Фильм";
  6. Елена Лавренюк - актриса, продюсер.

Выбирать директора Довженко-центра будет конкурсная комиссия из 9 человек, троих из которых делегирует Министерство культуры, троих - коллектив Центра и еще трех - профильные ГО. Сейчас известны шесть членов комиссии - это Юлия Синькевич, Денис Иванов, Сергей Зленко, Ирина Подоляк, Филипп Ильенко, Мария Задорожная.

Бывший руководитель Довженко-центра Иван Козленко сейчас исполняет обязанности гендиректора и 25 марта объявил, что не будет подаваться на конкурс.

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