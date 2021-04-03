Президент Аргентины, который привился "Sputnik V", получил положительный результат антиген-теста на ковид

Он добавил, что, ожидая подтверждения результатов с помощью ПЦР-теста, самоизолировался и придерживается протокола. Фернандес также связался с людьми, с которыми контактировал в течение последних 48 часов.
"Надо быть очень осторожными. Прошу всех придерживаться текущих рекомендаций. Понятно, что пандемия не прошла, и мы должны продолжать заботиться о себе", - добавил президент Аргентины.
Напомним, в Аргентине глава Министерства здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсия объявил об отставке из-за скандала с внеочередной вакцинацией чиновников и политиков.
В декабре прошлого года Аргентина начала вакцинировать своих граждан от коронавируса роSSийским медпрепаратом Sputnik. V.