Президент Аргентины, который привился "Sputnik V", получил положительный результат антиген-теста на ковид

Альберто Фернандес ожидает подтверждения результатов с помощью ПЦР-теста.

Президент Аргентины, который привился "Sputnik V", получил положительный результат антиген-теста на ковид
Альберто Фернандес
Фото: unionesarda.it

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе вакцинировался роSSийской вакциной "Sputnik V", получил положительный результат антиген-теста на коронавирус.

Об этом он написал в Твиттере.

"В конце дня, после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным", - написал он.

Quer?a contarles que al terminar el d?a de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de ant?geno cuyo resultado fue positivo.

— Alberto Fern?ndez (@alferdez) April 3, 2021

Он добавил, что, ожидая подтверждения результатов с помощью ПЦР-теста, самоизолировался и придерживается протокола. Фернандес также связался с людьми, с которыми контактировал в течение последних 48 часов.

"Надо быть очень осторожными. Прошу всех придерживаться текущих рекомендаций. Понятно, что пандемия не прошла, и мы должны продолжать заботиться о себе", - добавил президент Аргентины.

Напомним, в Аргентине глава Министерства здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсия объявил об отставке из-за скандала с внеочередной вакцинацией чиновников и политиков.

В декабре прошлого года Аргентина начала вакцинировать своих граждан от коронавируса роSSийским медпрепаратом Sputnik. V.

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