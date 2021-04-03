Вскоре Зеленский подпишет указ о вакцинации украинцев, - секретарь СНБО

Деталей Данилов не рассказал.

Вскоре Зеленский подпишет указ о вакцинации украинцев, - секретарь СНБО
Фото: ЦЕНЗОР

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины от коронавируса.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил эфире телеканала "Украина", пишет interfax.com.ua.

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля), и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, и я бы хотел на это обратить внимание - рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, которое касается вакцинации нашего населения", - заявил Данилов.

При этом детали решения СНБО он не раскрыл.

Напомним, с начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привиты 286 647 человек. В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.

Министерство здравоохранения ожидает, что Украина получит 4,9 млн доз вакцины от коронавируса в апреле-мае, а всего до конца года - до 37 млн доз.

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