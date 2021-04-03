ГБР открыло уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака - Гончаренко

Такую информацию нардеп получил от Офиса генпрокурора.

ГБР открыло уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака - Гончаренко
Фото: пресс-служба

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом в соцсети Facebook написал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что заявление касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью роSSийскому пропагандистскому телеканалу RT. Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne.

"Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - отметил Гончаренко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

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