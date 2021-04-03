США имеют право стать участником нормандского формата, - Резников

"США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать в нормандском формате".

США имеют право стать участником нормандского формата, - Резников
Фото: предоставлено пресс-службой

Соединенные Штаты Америки являются членом ОБСЕ и подписантом Будапештского меморандума, также страна имеет право стать участником нормандского формата.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Зеркало недели.

Он отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается публично - на уровне Украины.

"Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе - донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, платит туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - заявил Резников.

Добавим, президент Украины предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. В США ответили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки".

В свою очередь МИД Франции высказался за поддержание диалога с Вашингтоном по Донбассу, но категорически против участия США в "нормандском формате".

В то же время в РФ заявили, что желание Украины привлечь США к нормандским переговорам по Донбассу якобы можно считать попыткой отойти от Минского формата.

Владимир Зеленский отметил, что не видит большой проблемы в том, чтобы параллельно с нормандским форматом создать еще одну переговорную площадку, если первая не работает.

Напомним, Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивании Россией военной силы на границах.

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