США имеют право стать участником нормандского формата, - Резников
"США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать в нормандском формате".
Соединенные Штаты Америки являются членом ОБСЕ и подписантом Будапештского меморандума, также страна имеет право стать участником нормандского формата.
Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Зеркало недели.
Он отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается публично - на уровне Украины.
"Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе - донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, платит туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - заявил Резников.
Добавим, президент Украины предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. В США ответили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки".
В свою очередь МИД Франции высказался за поддержание диалога с Вашингтоном по Донбассу, но категорически против участия США в "нормандском формате".
В то же время в РФ заявили, что желание Украины привлечь США к нормандским переговорам по Донбассу якобы можно считать попыткой отойти от Минского формата.
Владимир Зеленский отметил, что не видит большой проблемы в том, чтобы параллельно с нормандским форматом создать еще одну переговорную площадку, если первая не работает.
Напомним, Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивании Россией военной силы на границах.