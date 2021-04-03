Оккупанты 21 раз за сутки нарушили на Донбассе режим прекращения огня

Сегодня вооруженные формирования РФ стреляли около Водяного на Приазовье.

За прошедшие сутки, 2 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Из них 20 обстрелов - по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Неподалеку от населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а около Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел из гранатометов различных систем.

Неподалеку от населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а около поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Песков - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает командование воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

"В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ .

Передовые подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают фиксировать проведение оккупантами инженерных работ с целью расширения и дооборудования оборонительных позиций.

По состоянию на 7:00 утра 3 апреля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ООС.