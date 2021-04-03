Оккупанты 21 раз за сутки нарушили на Донбассе режим прекращения огня

Сегодня вооруженные формирования РФ стреляли около Водяного на Приазовье.

Оккупанты 21 раз за сутки нарушили на Донбассе режим прекращения огня
Фото: ukrinform.ua

За прошедшие сутки, 2 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Из них 20 обстрелов - по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Неподалеку от населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а около Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел из гранатометов различных систем.

Неподалеку от населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а около поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Песков - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает командование воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

"В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Передовые подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают фиксировать проведение оккупантами инженерных работ с целью расширения и дооборудования оборонительных позиций.

По состоянию на 7:00 утра 3 апреля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ООС.

Напомним, члены Европарламента призвали РФ остановить стягивание войск к границам Украины. Документ подписали 18 европарламентариев.

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