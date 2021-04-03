Атака на Капитолий США: погиб один из полицейских, нападающий убит

По словам Питтман, нападающий, который был ранен полицейскими, от полученных ран также скончался.
"Около 13:00 мужчина в синем седане протаранил своим транспортным средством Северный кордон Капитолия США, ранив двух офицеров полиции Капитолия. Департамент немедленно заблокировал территорию Капитолия. Мужчина вышел из машины с ножом и побежал к нашим офицерам. По крайней мере, один офицер достал оружие и выстрелил в подозреваемого", - говорится в сообщении полиции Капитолия США.
Федеральные и местные правоохранительные источники сообщили CNN, что нападающего идентифицировали как Ноя Грина. Один из собеседников канала сообщил, что мужчине было 25 лет.
Расследование нападения продолжается, сказала Питтман.
Напомним, 6 января в результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли пять человек.