Атака на Капитолий США: погиб один из полицейских, нападающий убит

В результате инцидента погиб офицер полиции Капитолия Уильям "Билли" Эванс. Нападающий, который был ранен полицейскими, от полученных ран также скончался.

Атака на Капитолий США: погиб один из полицейских, нападающий убит

Один сотрудник полиции Капитолия США умер, а другой получил ранения после того, как злоумышленник протаранил своим авто полицейский кордон у здания Капитолия в пятницу.

Об этом во время пресс-брифинга заявила исполняющий обязанности начальника управления Йогананда Питтман, сообщает CNN.

В результате инцидента погиб офицер полиции Капитолия Уильям "Билли" Эванс.

"С глубокой скорбью я делюсь новостью о смерти офицера Уильяма "Билли" Эванса сегодня днем от ранений, которые он получил после нападения на Северный кордон нападающим", - сказала Питтман.

Полиция Капитолия обнародовала фото погибшего офицера.

Statement on the Loss of USCP Colleague Officer William "Billy" Evans: https://t.co/JMAEbTcbAp pic.twitter.com/DPvkAv5ptO

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

По словам Питтман, нападающий, который был ранен полицейскими, от полученных ран также скончался.

"Около 13:00 мужчина в синем седане протаранил своим транспортным средством Северный кордон Капитолия США, ранив двух офицеров полиции Капитолия. Департамент немедленно заблокировал территорию Капитолия. Мужчина вышел из машины с ножом и побежал к нашим офицерам. По крайней мере, один офицер достал оружие и выстрелил в подозреваемого", - говорится в сообщении полиции Капитолия США.

Федеральные и местные правоохранительные источники сообщили CNN, что нападающего идентифицировали как Ноя Грина. Один из собеседников канала сообщил, что мужчине было 25 лет.

Расследование нападения продолжается, сказала Питтман.

Напомним, 6 января в результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли пять человек.

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