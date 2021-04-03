"Трубу Медведчука" демонтировали по частям

На некоторых участках магистрали остались только следы демонтажа.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" при предыдущих владельцах в 2017-2019 годах демонтировали по частям.

Об этом свидетельствуют материалы инвентаризации объекта, с которыми ознакомилась редакция LB.ua.

По имеющейся в редакции информации, в настоящее время, в частности, отводная трасса N13 участка 23 фактически отсутствует (с 0 до 13 км) по всей длине, причем остались только следы демонтажа.

Красным обозначены уничтоженные участки

Линейная часть участка 43 этой же трассы с 441 км (64 км находится на консервации на территории Береговского, Виноградовского районов Закарпатской области) фактически отсутствует (значительная часть демонтирована).

Линейная часть участка 43 трассы N1А с 351 км по 420 км (с 31.01.2019 расконсервирована, расположена на территории Перечинского, Свалявского районов Закарпатской области) фактически отсутствует (демонтировано менее 12 км отдельными участками).

Линейная часть участка 43 трасса N19 с 0 км по 72 км (территория Савеловского, Иршавского, Виноградовского районов Закарпатской области), фактически отсутствует (демонтировано менее 8.2 км отдельными участками).

Президент Владимир Зеленский 2 апреля после заседания СНБО заявил, что предыдущими владельцами было уничтожено почти 400 километров нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 19 февраля.