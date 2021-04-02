СМИ назвали имена ТОП-контрабандистов, относительно которых СНБО ввела санкции

Их счета и имущество на территории Украины заблокированы.

СМИ назвали имена ТОП-контрабандистов, относительно которых СНБО ввела санкции
Фото: president.gov.ua

Стали известны имена людей из "топ-десятки" украинских контрабандистов, в отношении которых Совет нацбезопасности и обороны Украины на своем заседании 2 апреля ввел санкции.

Список фамилий обнародовало “Дзеркало тижня”.

В перечень попали:

  • Альперин Вадим Александрович
  • Чудаков Александр Леонидович
  • Шерман Виктор Бенедиктович
  • Кравченко Александр Николаевич
  • Дидух Владимир Степанович
  • Бокало Иван Васильевич
  • Пересоляк Валерий Иванович
  • Кушнир Юрий Радулович
  • Фирманюк Орест Игоревич
  • Ереминчук Александр Владимирович

По словам президента Владимира Зеленского, их счета и имущество заблокированы.

Физические лица, к которым применяются санкции СНБО
Фото: ZN.UA
Физические лица, к которым применяются санкции СНБО

Кроме этих людей, санкции ввели относительно 68 компаний, связанных с ними.

Отдельно под санкции попали 11 роSSийских компаний.

Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны впервые в истории ввел персональные санкции против "топ-десятки" украинских контрабандистов. По словам Зеленского, отстранены десятки должностных лиц таможенных органов, готовится криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и связанных с с ним лиц, в том числе нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Также Совет национальной безопасности и обороны ввел максимальные санкции относительно 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр.

Кроме того, были введены санкции против сотрудников МВД, которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях. Под санкции попали и экс-чиновники, бывшие депутаты, имевшие отношение к оккупации Крыма и Донбасса политики. Это, в частности, Виктор Янукович, "министр внутренних дел Крыма" Сергей Абисов, экс-премьер Николай Азаров.

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