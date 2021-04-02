СМИ назвали имена ТОП-контрабандистов, относительно которых СНБО ввела санкции
Их счета и имущество на территории Украины заблокированы.
Стали известны имена людей из "топ-десятки" украинских контрабандистов, в отношении которых Совет нацбезопасности и обороны Украины на своем заседании 2 апреля ввел санкции.
Список фамилий обнародовало “Дзеркало тижня”.
В перечень попали:
- Альперин Вадим Александрович
- Чудаков Александр Леонидович
- Шерман Виктор Бенедиктович
- Кравченко Александр Николаевич
- Дидух Владимир Степанович
- Бокало Иван Васильевич
- Пересоляк Валерий Иванович
- Кушнир Юрий Радулович
- Фирманюк Орест Игоревич
- Ереминчук Александр Владимирович
По словам президента Владимира Зеленского, их счета и имущество заблокированы.
Кроме этих людей, санкции ввели относительно 68 компаний, связанных с ними.
Отдельно под санкции попали 11 роSSийских компаний.
Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны впервые в истории ввел персональные санкции против "топ-десятки" украинских контрабандистов. По словам Зеленского, отстранены десятки должностных лиц таможенных органов, готовится криминализация недостоверного таможенного декларирования.
Напомним, ранее СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и связанных с с ним лиц, в том числе нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.
Также Совет национальной безопасности и обороны ввел максимальные санкции относительно 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр.
Кроме того, были введены санкции против сотрудников МВД, которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях. Под санкции попали и экс-чиновники, бывшие депутаты, имевшие отношение к оккупации Крыма и Донбасса политики. Это, в частности, Виктор Янукович, "министр внутренних дел Крыма" Сергей Абисов, экс-премьер Николай Азаров.