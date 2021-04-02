СМИ назвали имена ТОП-контрабандистов, относительно которых СНБО ввела санкции

Их счета и имущество на территории Украины заблокированы.

Стали известны имена людей из "топ-десятки" украинских контрабандистов, в отношении которых Совет нацбезопасности и обороны Украины на своем заседании 2 апреля ввел санкции.

Список фамилий обнародовало “Дзеркало тижня”.

В перечень попали:

Альперин Вадим Александрович

Чудаков Александр Леонидович

Шерман Виктор Бенедиктович

Кравченко Александр Николаевич

Дидух Владимир Степанович

Бокало Иван Васильевич

Пересоляк Валерий Иванович

Кушнир Юрий Радулович

Фирманюк Орест Игоревич

Ереминчук Александр Владимирович

По словам президента Владимира Зеленского, их счета и имущество заблокированы.

Фото: ZN.UA Физические лица, к которым применяются санкции СНБО

Кроме этих людей, санкции ввели относительно 68 компаний, связанных с ними.

Отдельно под санкции попали 11 роSSийских компаний.

Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны впервые в истории ввел персональные санкции против "топ-десятки" украинских контрабандистов. По словам Зеленского, отстранены десятки должностных лиц таможенных органов, готовится криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и связанных с с ним лиц, в том числе нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Также Совет национальной безопасности и обороны ввел максимальные санкции относительно 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр.