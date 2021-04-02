Под санкции СНБО попали 11 роSSийских компаний, в частности Россотрудничество

Представительница Россотрудничества покидает Украину.

Под санкции СНБО попали 11 роSSийских компаний, в частности Россотрудничество

Совет нацбезопасности и обороны на своем заседании 2 апреля ввела санкции в отношении 11 роSSийских компаний, в частности Россотрудничества.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на источник в СНБО.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в Telegram о том, что представитель этой организации покидает Украину.

"На данный момент наша главнейшая задача - безопасность нашего сотрудника в Киеве. Предупреждаем, что она является сотрудником Посольства и обладает дипломатическим статусом, что подтверждает ее дипломатический паспорт и аккредитация. Все следующие практические шаги будут сделаны нами, она пересечет границу территории, которую контролирует украинский режим", - написал Примаков.

Россотрудничество - федеральный орган исполнительной власти РоSSии для предоставления госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества - РоSSийский центр науки и культуры в Киеве.

Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны впервые в истории ввел персональные санкции против "топ-десятки" украинских контрабандистов. По словам Зеленского, отстранены десятки должностных лиц таможенных органов, готовится криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Отдельно под санкции попали 11 роSSийских компаний.

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