Оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены военные и гражданский

13 обстрелов боевики совершили по позициям ВСУ и один - по городу Красногоровка.

Оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены военные и гражданский
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, из которых 13 обстрелов - по позициям украинских защитников и один обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4, роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

В районе ответственности группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ использовали противотанковые гранатометы.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана необходимая медицинская помощь.В районе населенного пункта Красногоровка осколочное ранение получило гражданское лицо. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что на донецком направлении, вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов 120-го калибра, а также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военный ВСУ получил ранение.



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