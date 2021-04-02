Капитолий США закрыт на вход и выход после ранения двух сотрудников полиции (обновлено)

Фото: CNN

Капитолий США закрыт на вход и выход из-за сообщения о стрельбе и об умышленном таране транспортного средства, в котором находились двое правоохранителей.

Как отмечает в Twitter пресс-служба полиции Капитолия, инцидент произошел на северном контуре безопасности здания.

Человек, который совершил таран, сейчас находится под стражей. Оба офицера получили ранения. Все трое были доставлены в больницу, говорится в заявлении полиции Капитолия в Twitter .

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Ранее в объявлении, которое было сделано через систему громкой связи Капитолия, всем, кто находился в здании, было предписано оставаться в помещении и держаться подальше от окон.

Журналисты телеканала CNN с места происшествия сообщают, что у здания были замечены машины скорой помощи и вертолет. На носилках был замечен один человек.

Представитель департамента пожарной безопасности Вито Маджоло сообщил, что служба реагирует на сообщения о стрельбе на северной баррикаде Капитолия, и есть указания о необходимости перевозки пациентов.

Напомним, 6 января в результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли пять человек.