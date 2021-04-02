Зеленский: "Наша армия способна дать отпор любому, и это усиливает наши позиции для дипломатического урегулирования ситуации"

Президент заверил, что Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.

Зеленский: "Наша армия способна дать отпор любому, и это усиливает наши позиции для дипломатического урегулирования ситуации"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США, в вопросе противодействия роSSийской агрессии на Донбассе.

Об этом он заявил после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Наконец о самом важном - ситуации на Донбассе. Сохранение режима полного прекращения огня является залогом продолжения тяжелых, но необходимых переговоров в Минском и "нормандском" форматах. Еще раз подчеркиваю: наша армия способна дать отпор любому. И это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который избрала Украина для рецнтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина имеет полную поддержку всех партнеров Украины, в частности, Европы и США.

"Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии РоSSии", - отметил Зеленский.

"Вспомнив события 6 января (штурм Капитолия, - ред.) в США, Байден отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угрозу ему составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов. Было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного Суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию", - добавил президент.

Напомним, сегодня Байден и Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивания Россией военной силы на границах. Президент США заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

О том, что РоSSия сгоняет военную технику к украинским границам, на этой неделе в парламенте сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. РоSSия наращивает войска под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

Вчера главное управление разведки Минобороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины. После этого послы стран НАТО провели совещание в связи с наращиванием Россией войск у украинских границ. Они также обсуждали недавнюю эскалацию в зоне боевых действий на востоке Украины.

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