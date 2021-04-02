СНБО заблокировал активы "топ-десятки" украинской контрабанды

Фамилий президент пока не назвал.

СНБО заблокировал активы "топ-десятки" украинской контрабанды
Фото: president.gov.ua

Совет нацбезопасности и обороны впервые в истории ввел персональные санкции против "топ-десятки" украинских контрабандистов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания.

"Вы, наверное, слышали словосочетание "черная пятница". Это день большой распродажи ... В Украине появилась своя версия черной пятницы. В этот день лица, занимавшиеся распродажей стратегических предприятий Украины, естественных ресурсов, должностей, торговали безопасностью, стабильностью, будущим, получают по заслугам. Украинская черная пятница проходит почти каждую неделю. Сегодня после заседания СНБО она наступила для ряда физических и юридических лиц. Прежде всего о контрабанде. Это экономический терроризм. Убытки достигают 300 млрд грн, недополученных бюджетом. Из них более 100 млрд - в результате неэффективной работы таможни. Впервые введены персональные санкции, в частности заблокированы активы, имущество лиц, которых можно назвать топ-10 украинской контрабанды", - сообщил он.

По словам Зеленского, отстранены десятки должностных лиц таможенных органов, готовится криминализация недостоверного таможенного декларирования. Никаких фамилий президент не назвал.

Санкционные заседания СНБО в последнее время проводят по пятницам. Вчера СМИ сообщили, что на это заседание могут вынести вопрос утверждения плана вакцинации на нынешний и следующий год и введение санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.

Напомним, ранее СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и связанных с с ним лиц, в том числе относительно нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Также Совет национальной безопасности и обороны ввел максимальные санкции относительно 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр.

Кроме того, были введены санкции против сотрудников МВД, которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях. Под санкции попали и экс-чиновники, бывшие депутаты, имевшие отношение к оккупации Крыма и Донбасса политики. Это, в частности, Виктор Янукович, "министр внутренних дел Крыма" Сергей Абисов, экс-премьер Николай Азаров.

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