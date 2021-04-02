Пока Байден беседовал с Зеленским, Путин позвонил Лукашенко

Они, в частности, обсудили "внешние угрозы с западного направления".

Президент РоSSии Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и обсудил с ним "внешние угрозы с западного направления".

Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Отмечается, что президенты говорили около получаса и решили, что "в интересах обеих стран - поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества".

"Одна из главных тем: эпидситуация. Акцент на вакцинацию населения и производство вакцин. Отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые достаточно конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивания Россией военной силы на границах. Президент США заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

О том, что РоSSия сгоняет военную технику к украинским границам, на этой неделе в парламенте сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. РоSSия наращивает войска под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление относительно эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией .