Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации

Полина Лысенко с сентября 2020 года занимала должность директора Департамента информполитики "Укрзализныци".

Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Как сообщает Офис президента, соответствующий указ № 137/2021 он подписал 2 апреля.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", - подчеркнула новая руководительница Центра Лысенко.

Она отметила, что этот орган создан "с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением".

Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре.

Кандидат юридических наук. В 2013 - 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015-го до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР.

С сентября 2020-го - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Во вторник, 6 апреля, состоится представление Центра противодействия дезинформации.

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом президента от 19 марта 2021 года.

Анонсируя начало работы Центра, Зеленский сказал, что в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

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