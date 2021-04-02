Черноморский флот РФ начал проверку сил в Крыму

Подразделения отработают как оборону, так и наступление.

Черноморский флот РоSSии начал "контрольную проверку" сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае.

Об этом сообщило издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу флота.

Во время проверки планируется провести обучение и оценить боевую подготовку и слаженность подразделений флота, состояние вооружения и военной техники.

"По приказу командующего войсками ПВО Александра Дворникова в едином тактическом замысле мероприятий контрольной проверки батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне", - говорится в сообщении.

Напомним, что несколько недель назад руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предположил, что РоSSия может силой попытаться заставить Украину пустить днепровскую воду в оккупированный Крым.

Кроме того, в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, будто бы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.