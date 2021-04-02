Украинский военный получил ранение на Донбассе

Оккупанты открывали огонь из гранатометов, а также запрещенных минометов 120-го калибра, на Донецком направлении.

С начала суток, по состоянию на 12:00, на Донбассе зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На Луганском направлении, у населенного пункта Новотошковское, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком, вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минометов 120-го калибра, а также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военный ВСУ получил ранение. Бойцу оперативно оказали помощь.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили "тишину", два украинских военных были ранены.

Вчера главное управление разведки Минобороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины.

30 марта, во время доклада в Верховной Раде, начальник Генерального штаба-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РоSSия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской областях. В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией .