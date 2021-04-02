Кремль отреагировал на обещание США поддержать Украину в случае эскалации агрессии РФ
РоSSия пригрозила принять "дополнительные меры" для обеспечения своей безопасности.
Пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что появление американских военных на территории Украины потребует "дополнительных мер" со стороны РФ.
Об этом он сказал журналистам на брифинге в пятницу, пишет "РИА Новости".
"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи роSSийских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от роSSийской стороны по обеспечению ее безопасности", - заявил Песков.
На вопрос, что это за меры, Песков ответил: "Все, какие будут необходимы".
Он также повторил официальную позицию РФ о том, что она не является стороной конфликта на Донбассе.
Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, будто бы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.
1 апреля министр обороны США Ллойд Остин созвонился с министром обороны Украины Андреем Тараном. Украинское министерство сообщило, что Остин заверил, что в случае эскалации роSSийской агрессии США не оставят Украину наедине.