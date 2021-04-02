Еще на одном участке 87-й ОИК исчезли бюллетени с голосами за Шевченко, - ОПОРА

Члены окружной избирательной комиссии вызвали полицию.

Фото: Facebook ОПОРА

Еще на одном участке 87-го избирательного округа не досчитались 47 бюллетеней с голосами за кандидата от "За будущее" Александра Шевченко. Речь идет о результатах голосования на участке №260019 в селе Иваниковка, сообщает в Facebook сеть ОПОРА.

"Так, ОИК пересчитала голоса за Александр Шевченко. Было отмечено 144 голоса, однако при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней. Члены комиссии вызвали полицию", - сообщили наблюдатели.

До этого на участке №261030 не досчитались 100 бюллетеней в пользу Шевченко, выборы на нем признали недействительными. Это означает, что результаты голосования за всех кандидатов на участке не учитываются вообще.

Кроме того, недействительными признали выборы на еще одном участке, в городе Яремче. Там Шевченко и кандидат ВО "Свобода" Кошулинский набрали одинаковое количество.

По состоянию на 12:43 подсчитано 90,59% голосов. С результатом в 31,51% лидирует «слуга народа» Василий Вирастюк, на втором месте экс-директор "Буковеля", кандидат "За будущее" Александр Шевченко. На третьем, с отрывом менее чем в процент, Руслан Кошулинский от ВО "Свобода". Между Вирастюком и Шевченко разница примерно в 1000 голосов, между Шевченко и Кошулинским - в несколько сотен.