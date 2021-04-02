Президент должен заниматься не разрисованными дверьми, а возможным обострением на фронте, - Рахманин

Нардепа возмутило, что главнокомандующего вооруженных сил в ВР слушали только 10 минут.

Президент должен заниматься не разрисованными дверьми, а возможным обострением на фронте, - Рахманин
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Президент Владимир Зеленский должен заниматься не разрисованными дверьми, а возможным обострением на фронте. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил народный депутат от партии «Голос» Сергей Рахманин. Он выразил возмущение тем, что Верховная Рада Украины потратила всего 10 минут на заслушивание главнокомандующего Вооруженных Сил Руслана Хомчака, когда на Востоке страны происходит обострение. При этом полтора часа были отведены на обсуждение протеста у Офиса Президента.

По его мнению, парламент должен выделить 1,5 часа на заслушивание генерала Хомчака и дать возможность народным депутатам задать ему вопросы.

«У нас Совет национальной безопасности и обороны - очень важный орган, который в первый год был спящим органом, о котором все забыли. Потом выяснилось, что он таки полезен, и он сейчас в кои-то веки заработал. Есть некоторые решения правильные, некоторые - странные по меньшей мере, но есть большой риск, и очень не хотелось, чтобы это произошло, чтобы СНБО превратился в генератор случайных решений или еще один бешеный принтер», - заявил Сергей Рахманин.

По словам народного депутата, вместо этого внимание СНБО должно быть привлечено к критическим проблемам, которые на самом деле важны.

«Сегодня собирается Совет национальной безопасности и обороны Украины. Искренне надеюсь, что он будет обсуждать вопросы, о которых говорят все. Это - вопрос существенной эскалации боевых действий. Я очень надеюсь, что Президент, и это его прямая обязанность, наведет порядок в системе оборонных закупок, которая у нас провалена, в канун возможного обострения на фронте», - подытожил Рахманин.

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