Жителя Херсонщины, который перевозил людей в РоSSию через Керченский мост, будут судить

Сейчас к обвиняемому применена мера пресечения в виде личного обязательства.

Житель Херсонской области, который организовал схему незаконной переправки лиц в РФ через территорию Крымского полуострова, предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Установлено, что обвиняемый на собственном легковом автомобиле осуществлял перевозку людей через КПВВ "Чаплинка" на территорию оккупированного полуострова, направляясь по незаконно построенному Керченскому мосту в Краснодарский край.

"При этом указанный гражданин осознавал, что пункты пропуска через государственную границу Украины на территории полуострова Крым не функционируют, а мост через Керченский пролив - незаконно построенный и не может быть использован для пересечения Украино-роSSийской границы", - отмечают в прокуратуре.

Сейчас к обвиняемому применена мера пресечения в виде личного обязательства.