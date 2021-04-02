Послы стран НАТО провели совещание из-за наращивания войск РоSSии на украинских границах
"Дестабилизирующие действия РоSSии подрывают усилия по деэскалации напряжения".
Послы стран НАТО в четверг провели совещание в связи с наращиванием Россией войск около украинских границ. Они также обсуждали недавнюю эскалацию в зоне боевых действий на востоке Украины.
Представитель НАТО сообщил Reuters, что Москва пытается подорвать мирные договоренности на востоке Украины.
"Союзники поделились своим беспокойством по недавним масштабным военным действиям РоSSии в Украине и вблизи нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашений о прекращении огня с июля прошлого года, в результате чего на прошлой неделе погибли четыре украинских военных. Дестабилизирующие действия РоSSии подрывают усилия по деэскалации напряжения", - сообщил собеседник агентства.
Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде сообщил о дополнительном развертывании роSSийских сил около границы.
Вчера главное управление разведки Министерства обороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в частности, к наступлению вглубь территории Украины.
Министр обороны США заверил, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии.