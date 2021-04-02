Офис президента обнародовал список кандидатов на судью ЕСПЧ от Украины

С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская.

Офис президента обнародовал список кандидатов на судью ЕСПЧ от Украины
Європейський суд з прав людини, м. Стразбург, Франція
Фото: coe.int

На сайте президента Украины обнародован список лиц, подавших документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины. Прием документов продолжался до 30 марта.

Среди 17 кандидатов на должность - бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, народный депутат от "Слуги народа" глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вице-президент ПАСЕ от Украины Александр Мережко, президент Европейского комитета по предотвращению пыток, первый вице-президент Украинской ассоциации международного права Николай Гнатовский, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Аркадий Бущенко, адвокат Анатолий Яровой.

В объявлении отмечается, что список может быть обновлен в случае поступления документов, поданных по почте в определенный конкурсной комиссией срок.

Следующее заседание конкурсной комиссии запланировано на 5 апреля.

Напомним, с 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года. Юдковская продолжает оставаться судьей ЕСПЧ от Украины до избрания следующего судьи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
В Киеве похитили и убили добровольца Александра МандичаВ Киеве похитили и убили добровольца Александра Мандича
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Блок рекламы


Похожие новости
Руководительница "Схем" выиграла в ЕСПЧ дело о доступе к данным с ее телефонаРуководительница "Схем" выиграла в ЕСПЧ дело о доступе к данным с ее телефона
Киев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в МосквеКиев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в Москве
Порошенко обнародовал свою декларациюПорошенко обнародовал свою декларацию
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Украина номинировала борщ в список ЮНЕСКОУкраина номинировала борщ в список ЮНЕСКО
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Коррупция и незаконные задержания: Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в УкраинеКоррупция и незаконные задержания: Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в Украине
Глава Минфина обнародовал декларацию о доходахГлава Минфина обнародовал декларацию о доходах
Депутаты приняли постановление об осуждении событий на митинге под Офисом президентаДепутаты приняли постановление об осуждении событий на митинге под Офисом президента
Последние новости
Подгружаем последние новости