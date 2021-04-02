Офис президента обнародовал список кандидатов на судью ЕСПЧ от Украины

С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская.

На сайте президента Украины обнародован список лиц, подавших документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины. Прием документов продолжался до 30 марта.

Среди 17 кандидатов на должность - бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, народный депутат от "Слуги народа" глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вице-президент ПАСЕ от Украины Александр Мережко, президент Европейского комитета по предотвращению пыток, первый вице-президент Украинской ассоциации международного права Николай Гнатовский, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Аркадий Бущенко, адвокат Анатолий Яровой.

В объявлении отмечается, что список может быть обновлен в случае поступления документов, поданных по почте в определенный конкурсной комиссией срок.

Следующее заседание конкурсной комиссии запланировано на 5 апреля.