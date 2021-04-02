Кабмин создал Национальный фонд инвестиций

Предприятие будет привлекать деньги под инвестпроекты.

Кабинет министров на заседании 31 марта решил создать государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд") и утвердил его устав.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Целью деятельности нового предприятия, которое создано по поручению президента Владимира Зеленского, является "создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины".

Оно будет заниматься привлечением денег для реализации инвестиционных проектов, их финансированием, подготовкой и так далее.

Напомним, что президент Владимир Зеленский приказал создать национальный фонд инвестиций указом №103/2021 от 19 марта.