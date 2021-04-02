РоSSия захватила сотни частот на оккупированных территориях, - МинВОТ

Сейчас этот ресурс используется против Украины.

РоSSия захватила сотни частот на оккупированных территориях, - МинВОТ
Фото: предоставлено пресс-службой

РоSSия захватила почти 700 частотных присвоений на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, которого цитирует пресс-служба МинВОТ.

"По информации Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который я хочу поблагодарить за представленные данные, в Крыму и Севастополе оккупанты захватили 503 частотных присвоения, на которые были получены украинские лицензии для телевизионного и радиовещания. Также потеряли возможность осуществлять деятельность 58 операторов программной услуги и 12 кабельных вещателей. На частично оккупированных территориях Донецкой и Луганской захвачено 175 частотных присвоений, утрачена возможность для работы 99 операторов программной услуги и 3 кабельных вещателей", - сообщил Резников.

Он отметил, что сейчас этот ресурс используется против Украины, в том числе - путем ретрансляции роSSийских федеральных каналов.

"Нам нужна тотальная юридическая война с Россией за информационное пространство. Мы уже начали готовить меры реагирования", - заявил вице-премьер.

Напомним, 12 января прошлого года телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымско-татарской редакции, с 13 января программы выходят в записи. Планировалось, что в феврале вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент и собственные новости.

В феврале 2020 года сообщили, что телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" и начнет вещание 1 или 2 марта 2021 года. 15 марта пресс-секретарь президента Юлия Мендель анонсировала авторское ток-шоу "Взгляд с Банковой" для зрителей с временно оккупированных территорий, в этот же день вышел пилотный проект телепередачи.

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