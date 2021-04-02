В Раде собирают подписи за созыв внеочередной сессии для рассмотрения отставки Степанова

В Верховной Раде начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

По состоянию на 13:30 было собрано 90 из 150 необходимых подписей, сообщил в Facebook нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Кроме других, 33 подписи принадлежат депутатам фракции СН, включая подпись главы Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого — за что отдельная благодарность за позицию", - написал он.

Подписи также поставили народные депутаты фракций "Европейская солидарность", "За будущее", ОПЗЖ и внефракционные.

Это уже не первая попытка инициировать рассмотрение отставки Степанова с тех пор, как он возглавил министерство год назад.

Некоторые нардепы выступали за увольнение Степанова еще в мае 2020 года из-за скандальной закупки защитных костюмов. Затем в июле в Раде зарегистрировали постановление о его увольнении из-за "непригодности к исполнению должностных обязанностей, некомпетентности и профессиональной халатности".

В парламенте даже собирали подписи относительно внеочередного заседания для увольнения Степанова, но дальше этого дело не пошло.

В марте этого года спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что в парламенте нет достаточно голосов, чтобы инициировать увольнение главы Минздрава.