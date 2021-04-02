До завершения вакцинации полноценных международных поездок для украинцев не будет, - Кулеба

"Поездки не будут восстановлены, пока пандемия не взята под контроль".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация против коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью "Kyiv Post", передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас главный приоритет - вакцинация... Полноценные международные поездки не будут восстановлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не взята под контроль", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что вакцины, как и раньше, - дефицитный ресурс во всем мире, и Украина - не исключение. Кулеба назвал некоторые страны "вакцинными националистами", поскольку они отменяют экспорт вакцин, пока их население не будет полностью привито. Он пообещал, что дипломатия приложит все усилия, чтобы дружественные страны помогли Украине получить больше вакцины.

"Друзья делятся даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство "вакцинной либеральной демократии", но реальность предполагает другую картину, и нам нужно честно посмотреть на это", - добавил глава МИД .

Напомним, ранее европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило, что вакцинация в Европе происходит слишком медленно - только 10% населения региона получили одну дозу вакцины, и только 4% завершили процесс вакцинации.

В начале февраля Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими. Сообщалось, что для так называемых необходимых поездок будут требовать свежий отрицательный ПЦР-тест.