Сопредседатель пророSSийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко отказался признать президента РоSSии Владимира Путина убийцей.

"У меня нет таких данных, что он убийца", - сказал он в эфире "1+1" вечером 1 апреля.

Он сказал, что подобная постановка вопроса является контрпродуктивной. "Как вы надеетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы хотите договариваться или обвинять кого-то и обзывать?" - сказал Бойко.

Он также добавил, что, по его мнению, американский журналист Джордж Стефанопулос, с подачи которого Джо Байден назвал Путина убийцей, просто подловил американского президента.

"Я видел этот сюжет, когда президент Байден отвечал на этот вопрос. Я думаю, что президент Байден - его просто поймали журналисты", - сказал Бойко.

Напомним, что 17 марта на телеканале ABC вышло интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома также сообщил, что его роSSийского визави ожидают последствия, если будет доказано вмешательство РоSSии в американские выборы 2020 года.