Бойко отказался признать Путина убийцей, потому что "не имеет таких данных"
Сопредседатель ОПЗЖ считает, что обзываться - непродуктивно.
Сопредседатель пророSSийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко отказался признать президента РоSSии Владимира Путина убийцей.
"У меня нет таких данных, что он убийца", - сказал он в эфире "1+1" вечером 1 апреля.
Он сказал, что подобная постановка вопроса является контрпродуктивной. "Как вы надеетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы хотите договариваться или обвинять кого-то и обзывать?" - сказал Бойко.
Он также добавил, что, по его мнению, американский журналист Джордж Стефанопулос, с подачи которого Джо Байден назвал Путина убийцей, просто подловил американского президента.
"Я видел этот сюжет, когда президент Байден отвечал на этот вопрос. Я думаю, что президент Байден - его просто поймали журналисты", - сказал Бойко.
Напомним, что 17 марта на телеканале ABC вышло интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома также сообщил, что его роSSийского визави ожидают последствия, если будет доказано вмешательство РоSSии в американские выборы 2020 года.
После этого РоSSия отозвала своего посла в США на консультации в Москву, а Путин намекнул на плохое состояние здоровья Байдена.