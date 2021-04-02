Семеро депутатов Рады ни разу не проголосовали в марте, - КИУ

Всего за месяц состоялось 13 заседаний и 592 голосования.

Семеро депутатов Рады ни разу не проголосовали в марте, - КИУ
Фото: oporaua.org

По данным Комитета избирателей Украины, семь народных депутатов в марте ни разу не проголосовали в Верховной Раде (не нажимали за, против, воздержался). Среди них - Тарас Козак, Вадим Рабинович, Сергей Ларин, Владимир Кальцев, Степан Ивахив, Юрий Солод, Олесь Довгий.

Об этом сообщила пресс служба КИУ.

Также почти не голосовали Антон Яценко и Вадим Столар, нажавшие кнопку для голосования только один раз за месяц. Игорь Абрамович и Сергей Левочкин приняли участие в 0,84% голосований, Ренат Кузьмин – в 1,01%, Александр Пузанов – 1,52%, Юрий Бойко – 1,86%, Александр Дубинский – 2,36%.

"Речь идет как о депутатах, которые вообще отсутствовали на заседаниях Рады, так и о тех депутатов, которые присутствовали в Раде, однако участия в голосовании не принимали", - отметили в КИУ.

Только один депутат принял участие во всех голосованиях в марте – Максим Павлюк.

Всего в течение месяца активнее всех голосовали депутаты "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". В среднем один депутат СН принял участие в 81% голосований, ЕС - в 80% голосований. Ниже результат у депутатов "Голоса" - 76% и ВО "Батькивщина" - 74%. И почти не голосовали депутаты "Оппозиционной платформы "За жизнь", нажимавшие кнопку только в 34% голосований.

Всего за месяц состоялось 13 пленарных заседаний ВР, на которых было проведено 592 голосования.

Напомним, по данным КИУ, в феврале 23 депутата пропустили 90% голосований, семь не голосовали ни разу (это Тарас Козак («Оппозиционная платформа За жизнь»), Александр Скичко («Слуга Народа»), Игорь Колыхаев («За будущее»), Степан Ивахив («За будущее»), Олесь Довгий (внефракционный), Наталья Пипа («Голос»), Вадим Столар («Оппозиционная платформа За жизнь»).

Главными прогульщиками Рады по итогам работы четвертой сессии, продолжавшейся с сентября 2020-го по январь 2021 года, стали народные депутаты группы "За будущее". По мнению КИУ, во время последней сессии производительность работы парламента резко снизилась.

Во время пленарных заседаний в течение 2020 года 100 народных депутатов не выступили в Раде ни разу.

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