Львов хочет на месте бывшего арсенала открыть детский парк развлечений

На территории бывшего склада боеприпасов во Львове хотят построить детский парк развлечений.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Львова по итогам заседания исполкома, где рассматривался вопрос развития территории бывшего 731-го артиллерийского арсенала в Брюховичах (северо-западная окраина города).

Фото: city-adm.lviv.ua

Исполком решил провести архитектурный конкурс, чтобы определить будущий облик этого участка.

"Мы говорим о локации, где можно выстроить один из крупнейших в Восточной Европе детский парк развлечений. Также спортивные сооружения, которые дадут возможность Львову претендовать на проведение чемпионатов мира, соревнований, Олимпийских игр, чемпионатов Европы. Но все это надо делать с сохранением зеленых насаждений, которые там есть, чтобы не обезобразить уникальный ландшафт", - заявил на заседании мэр Андрей Садовый.

Территория военного городка в Брюховичах находится в собственности Министерства обороны Украины. Последние боеприпасы отсюда вывезли на утилизацию еще в 2008 году.

Сейчас территория огорожена и военными не используется.