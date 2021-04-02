Львов хочет на месте бывшего арсенала открыть детский парк развлечений

Мэрия объявит архитектурный конкурс на развитие этой территории.

На территории бывшего склада боеприпасов во Львове хотят построить детский парк развлечений.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Львова по итогам заседания исполкома, где рассматривался вопрос развития территории бывшего 731-го артиллерийского арсенала в Брюховичах (северо-западная окраина города).

Фото: city-adm.lviv.ua

Исполком решил провести архитектурный конкурс, чтобы определить будущий облик этого участка.

"Мы говорим о локации, где можно выстроить один из крупнейших в Восточной Европе детский парк развлечений. Также спортивные сооружения, которые дадут возможность Львову претендовать на проведение чемпионатов мира, соревнований, Олимпийских игр, чемпионатов Европы. Но все это надо делать с сохранением зеленых насаждений, которые там есть, чтобы не обезобразить уникальный ландшафт", - заявил на заседании мэр Андрей Садовый.

Территория военного городка в Брюховичах находится в собственности Министерства обороны Украины. Последние боеприпасы отсюда вывезли на утилизацию еще в 2008 году.

Сейчас территория огорожена и военными не используется.

Напомним, что в Киеве до пандемии коронавируса также вынашивали планы создать парк отдыха "уровня Диснейленда". В 2019 году мэр Виталий Кличко даже рассказывал, что ведет переговоры со вторым по популярности луна-парком в Европе о создании такого объекта в Гидропарке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
В Киеве похитили и убили добровольца Александра МандичаВ Киеве похитили и убили добровольца Александра Мандича
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве будут судить бывшего первого заместителя главы ГосгеонедрВ Киеве будут судить бывшего первого заместителя главы Госгеонедр
Марина Порошенко призвала открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системыМарина Порошенко призвала открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы
Кравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войныКравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войны
Арт-галерея хочет купить разрисованные двери Офиса президентаАрт-галерея хочет купить разрисованные двери Офиса президента
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Правительство запретило ходить без масок по паркам и улицам в "красных" зонахПравительство запретило ходить без масок по паркам и улицам в "красных" зонах
В МИД отреагировали на намерение роSSийской партии открыть свое представительство в ОРДЛОВ МИД отреагировали на намерение роSSийской партии открыть свое представительство в ОРДЛО
Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС через 5-10 летШмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС через 5-10 лет
ВАКС отправил за решетку на 3,5 года бывшего судью из ДнепраВАКС отправил за решетку на 3,5 года бывшего судью из Днепра
У бывшего замминистра Немилостивого забрали права за управление в состоянии опьяненияУ бывшего замминистра Немилостивого забрали права за управление в состоянии опьянения
Последние новости
Подгружаем последние новости