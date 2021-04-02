Львов хочет на месте бывшего арсенала открыть детский парк развлечений
Мэрия объявит архитектурный конкурс на развитие этой территории.
На территории бывшего склада боеприпасов во Львове хотят построить детский парк развлечений.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Львова по итогам заседания исполкома, где рассматривался вопрос развития территории бывшего 731-го артиллерийского арсенала в Брюховичах (северо-западная окраина города).
Исполком решил провести архитектурный конкурс, чтобы определить будущий облик этого участка.
"Мы говорим о локации, где можно выстроить один из крупнейших в Восточной Европе детский парк развлечений. Также спортивные сооружения, которые дадут возможность Львову претендовать на проведение чемпионатов мира, соревнований, Олимпийских игр, чемпионатов Европы. Но все это надо делать с сохранением зеленых насаждений, которые там есть, чтобы не обезобразить уникальный ландшафт", - заявил на заседании мэр Андрей Садовый.
Территория военного городка в Брюховичах находится в собственности Министерства обороны Украины. Последние боеприпасы отсюда вывезли на утилизацию еще в 2008 году.
Сейчас территория огорожена и военными не используется.
Напомним, что в Киеве до пандемии коронавируса также вынашивали планы создать парк отдыха "уровня Диснейленда". В 2019 году мэр Виталий Кличко даже рассказывал, что ведет переговоры со вторым по популярности луна-парком в Европе о создании такого объекта в Гидропарке.