На 87-м округе выборы признали недействительными еще на одном участке

На контрольных листах не поставили печати.

На 87-м округе выборы признали недействительными на еще одном участке - в городе Яремче. После пересчета голосов открыли конверт с контрольным листами, которые бросают в урну. Оказалось, что на них нет печатей.

Результаты на этом участке были такие: кандидат от "За будущее" Александр Шевченко и кандидат ВО "Свобода" Руслан Кошулинский набрали одинаковое количество - 172 голоса, а "слуга народа" Василий Вирастюк – 73 голоса. Об этом сообщили на странице движения ЧЕСНО в Facebook.

До этого результаты выборов на одном из участков признали недействительными из-за нехватки около 200 бюллетеней с голосами за Шевченко.

Согласно закону о выборах народных депутатов, в случае принятия участковой избирательной комиссией решения о признании голосования на избирательном участке недействительным, все бюллетени, обнаруженные в избирательных ящиках на этом избирательном участке, считаются не подлежащими учету.

Напомним, за эту ночь с 1 на 2 апреля планировали пересчитать 20 участков, но успели только 5. В ходе пересчета на одном из них члены обнаружили пропажу бюллетеней.

По состоянию на 10:30, по данным ЦИК, подсчитано 90,59% голосов. С результатом в 31,51% лидирует «слуга народа» Василий Вирастюк, на втором месте экс-директор "Буковеля", кандидат "За будущее" Александр Шевченко. На третьем, с отрывом менее чем в процент, - Руслан Кошулинский от ВО "Свобода".